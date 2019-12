Corriere dello Sport - Bologna, quasi fatta per Vignato del Chievo Verona

E' stato uno dei nomi maggiormente accostati al Milan nella scorsa sessione di calciomercato estivo ma alla fine Emanuel Vignato, giovane talento del Chievo Verona, aveva deciso di rimanere nella città scaligera per crescere e maturare nel campionato cadetto. Dopo una prima parte di stagione su buoni livelli, tuttavia, l'italo-brasiliano avrebbe deciso di accettare l'offerta del Bologna di Saputo. I rossoblù, da settimane al lavoro sul giovane trequartista, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport avrebbero chiuso per il giocatore per una cifra vicino ai 2 milioni di euro. Fondamentale nell'operazione, sempre secondo il quotidiano romano, sarebbe stato l'apporto del procuratore Tullio Tinti che avrebbe spinto il giocatore verso Bologna in quanto considerata la migliore scelta per la crescita professionale del giovane talento.