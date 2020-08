Corriere dello Sport - Chiesa, ancora nessuna offerta alla Fiorentina: il Milan non molla

Nonostante sia formalmente sul mercato, la Fiorentina non ha ancora ricevuto nessuna offerta ufficiale per Chiesa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', sono tante le squadre interessate all'esterno Viola ma nessuna di queste ha ancora contattato ufficialmente la Fiorentina. La valutazione dell'esterno italiano, fatta da Rocco Commisso, è molto alta e questo starebbe frenando alcuni club. Il Milan, dal canto suo, non perde interesse per il classe 97'.