Corriere dello Sport - Laxalt, il Lokomotiv Mosca non molla l'uruguaiano: i rossoneri chiedono 10 milioni

Negli ultimi giorni l'attenzione del Milan è maggiormente focalizzata sul mercato in uscita che in entrata. I rossoneri, infatti, sono al lavoro non solo per la cessione di Rodriguez al Torino ma anche per quella di Laxalt. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Lokomotiv Mosca non ha perso interesse per il laterale uruguaiano per cui i rossoneri chiedono 10 milioni di euro. Il quotidiano romano riporta che nella trattativa difficilmente rientrerà Miranchuk, profilo seguito dai rossoneri, a causa della differenza di valutazioni tra i due giocatori.