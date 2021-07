Corriere di Bergamo - Futuro Ilicic: Milan destinazione molto gradita, ma l'Atalanta non farà sconti

Il futuro di Josip Ilicic sarà con ogni probabilità lontano dall'Atalanta, ma per ora il club bergamasco non ha ricevuto proposte concrete per lo sloveno. Non è un mistero che sul giocatore ci sia anche anche l'interesse del Milan, sempre alla ricerca di rinforzi per la sua trequarti: secondo il Corriere di Bergamo, la destinazione rossonera sarebbe molto gradita al giocatore, ma i dirigenti nerazzurri non hanno intenzione di lasciarlo partire a zero o a prezzo di saldo. La valutazione di Ilicic è di 5-6 milioni di euro.