Corriere di Brescia - Milan-Tonali, l'affare si farà: ecco cosa manca

La trattativa sta andando avanti da parecchio tempo e gli ostacoli non mancano, ma alla fine l'affare tra Milan e Brescia si farà e così Sandro Tonali diventerà a tutti gli effetti un giocatore rossonero. A riferirlo è questa mattina il Corriere di Brescia che spiega che, per arrivare all'accordo definitivo e quindi alla tanto attesa fumata bianca, il club di via Aldo Rossi dovrà convincere Lorenzo Colombo ad accettare il trasferimento alle Rondinelle oppure limare la distanza economica con il Brescia.