Corriere di Roma - Il Milan guarda anche in casa giallorossa per il dopo Kessie: piacciono Cristante e Veretout

Con Franck Kessie che andrà a via a zero a fine stagione (ha già firmato con il Barcellona), il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere di Roma, i rossoneri starebbero guadando anche in casa giallorossa: in particolare, il Diavolo avrebbe messo gli occhi su Bryan Cristante (costa 20-25 milioni di euro, piace anche in Spagna) e su Jordan Veretout, il quale ha invece una valutazione di 18 milioni (c'è la concorrenza dell'Inter).