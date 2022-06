Corriere di Roma - Milan, c'è il sì di Acerbi. Ora i rossoneri devono trattare con la Lazio

MilanNews.it

Sfumato Botman, il Milan è ancora alla ricerca di un difensore, ma ha deciso di andare su una soluzione low cost. Una pista che si sta scaldando nelle ultime ore è quella che porta a Francesco Acerbi, giocatore in uscita dalla Lazio che avrebbe già dato il suo ok al ritorno in rossonero. Ora il club di via Aldo Rossi dovrà mettersi a trattare con i biancocelesti che non vogliono regalare il cartellino del loro centrale (ha ancora tre anni di contratto), ma allo stesso tempo non faranno grande resistenza visto che dalla cessione di Acerbi dipende l’arrivo di Alessio Romagnoli. Lo riferisce il Corriere di Roma.