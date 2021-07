Corriere di Verona - Hellas, solo sondaggi di Napoli, Milan, Fiorentina e Atalanta per Zaccagni: nessuna offerta concreta

Il Corriere di Verona in edicola questa mattina riferisce questa mattina che per Mattia Zaccagni ci sono stati in queste settimane diversi sondaggi da parte di Napoli, Milan, Fiorentina e Atalanta, ma per il momento nessuna di loro ha presentato un'offerta concreta. Lo scenario più probabile adesso è il rinnovo del giovane trequartista che ha il contratto in scadenza nel 2022, con ovviamente anche un aumento dell'ingaggio.