Corriere di Verona - Milan, sale il pressing per Zaccagni: possibile accelerata nelle prossime ore

Secondo il Corriere di Verona in edicola stamattina, sale il pressing del Milan per Mattia Zaccagni, obiettivo dei rossoneri per rinforzare la trequarti milanista: c'è ancora distanza tra il Diavolo e il Verona, ma non è esclusa un'accelerata nelle prossime ore. Il club veneto vorrebbe monetizzare dalla cessione del suo talento offensivo, mentre il Milan vorrebbe inserire una contropartita tecnica nella trattativa (si parla di Andrea Conti o di Mattia Caldara). Il prezzo di Zaccagni, che continua ad essere mirino anche di Napoli e Lazio, oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro.