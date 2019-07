Corriere Fiorentino: "Veretout, l’offerta giusta non c’è ancora". Il Milan offre di più della Roma

"Veretout, l’offerta giusta non c’è ancora": titola così questa mattina il Corriere Fiorentino che spiega che per ora Milan e Roma hanno proposto cifre che la Fiorentina non ritiene adeguate. I rossoneri, con i bonus, raggiungono quasi venti milioni di euro, meno la Roma che però vuole far leva su un forte ingaggio per il giocatore francese.