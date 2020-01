A breve si chiarirà la situazione Todibo. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, che fa il punto sulla trattativa per il trasferimento in rossonero del giovane difensore francese. Il Milan non è interessato al prestito secco e punta come minimo a un diritto di riscatto. Il d.s. milanista Massara è volato ieri in Spagna per provare a convincere il giocatore.