CorSera - Cessione Gigio, l’affare diventerà caldo a luglio

Il futuro al Milan di Donnarumma - valutato 55-60 milioni - è tutt’altro che certo. Come riporta il Corriere della Sera, Paris Saint-Germain e United sono in prima fila, ma una vera e propria trattativa non è ancora stata imbastita. Il club incontrerà Raiola a breve, ma l’impressione è che l’affare diventerà caldo a luglio. Evidentemente non c’è poi così urgenza di mettere a bilancio delle plusvalenze già in questo esercizio che chiude il 30 giugno.