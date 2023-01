CorSera - Il Milan fa sul serio per Zaniolo: per l'attaccante pronto un contratto da 3,5-4 milioni di euro annui

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan fa sul serio per Nicolò Zaniolo, attaccante in uscita dalla Roma. Non sarà facile trovare un accordo con la Roma, ma nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra le due società per provare a trovare un'intesa (i rossoneri al momento propongono un prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 20-25 milioni, condizionato alla qualificazione in Champions League del Diavolo, mentre i giallorossi pretendono un riscatto senza condizioni). Per il giocatore, è pronto invece un contratto da 3,5-4 milioni di euro annui. Lo riporta oggi il Corriere della Sera.