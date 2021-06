CorSera - Il Milan prova a stringere per Giroud

A maggior ragione ora che Ibra è finito sotto i ferri, il Milan proverà a stringere per Giroud, ma solo a costo zero, altrimenti si faranno altre valutazioni. Come riporta il Corriere della Sera, l’arrivo di un centravanti di esperienza è fondamentale: Leao e Rebic, infatti, non sono vere prime punte e troppe volte, nel corso della scorsa stagione, il Milan s’è trovato in grosse difficoltà.