Titolare ma sul mercato. Questa sera, in occasione della gara di Coppa Italia contro il Torino, Piatek guiderà l’attacco rossonero (probabilmente insieme a Rebic). Tuttavia, il pistolero potrebbe lasciare il Milan a gennaio. Come riporta il Corriere della Sera, il centravanti polacco è richiesto dal Tottenham, ma solo in prestito.