CorSera - Mercato Milan: in difesa sono in rialzo le quotazioni di Tomori del Chelsea

In questo mercato di gennaio, il Milan è alla ricerca anche di un difensore centrale. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, i rossoneri hanno per ora messo da parte l'opzione Mohamed Simakan (si è infortunato al ginocchio e dovrà restare fuori due mesi, se ne riparlerà in estate), mentre sono in netto rialzo le quotazioni di Fikayo Tomori del Chelsea.