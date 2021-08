CorSera - Milan, caccia a un trequartista per completare la rosa

Bakayoko e Pellegri, forse anche Adli. Ma non solo: come riporta il Corriere della Sera, che fa il punto sulle strategie di mercato del Milan, i dirigenti rossoneri sono alla ricerca di un trequartista per completare la squadra. Il quotidiano fa i nomi di Vlasic e Isco come possibili obiettivi, ma ci sono anche altri profili sul taccuino di Maldini e Massara.