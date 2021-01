CorSera - Milan, caccia ad un attaccante: Mandzukic o Pavoletti per gennaio, Scamacca più per l'estate

Secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera, ora anche i dirigenti del Milan si sono convinti che alla rosa di Pioli serva un vice-Ibrahimovic e per questo sono alla ricerca di un attaccante: i nomi pià caldi per questa finestra di mercato invernale sono quelli di Mario Mandzukic, attualmente svincolato, e Leonardo Pavoletti del Cagliari. Nelle ultime settimane, si è fatto spesso anche il nome di Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo in prestito al Genoa, ma si tratta di un'opzione più per giugno che per gennaio.