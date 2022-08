CorSera - Milan, ciò che rimane del budget (8-9 mln) verrà investito a centrocampo. In difesa caccia solo a prestiti

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, dopo il pesante investimento per Charles De Ketelaere, quello che rimane a disposizione del budget di mercato (non più di 8-9 milioni di euro) verrà utilizzato da Maldini e Massara per rinforzare il centrocampo. In difesa, quindi, caccia solo a prestiti.