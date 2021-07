CorSera - Milan e Inter su Raspadori, ma il Sassuolo vorrebbe confermarlo almeno per un’altra stagione

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Milan e Inter avrebbero messo gli occhi su Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo. Il club neroverde, però, vorrebbe trattenerlo per almeno un'altra stagione perchè è convinto che incasserebbe di più dalla sua cessione dopo un altro anno in Emilia.