CorSera - Milan-Guidolin: è in ottimi rapporti con Scaroni

Tra i nomi che vengono accostati alla panchina del Milan in caso di esonero di Gattuso, nelle ultime ore sarebbe spuntato anche quello di Francesco Guidolin: lo riferisce il Corriere della Sera che spiega che contatti ufficiali non ce ne sono stati ancora, ma è in ottimi rapporti con il presidente rossonero Paolo Scaroni in quanto insieme hanno vinto la Coppa Italia del 1997 con il Vicenza.