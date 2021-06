CorSera - Milan, i rossoneri trattano al ribasso la permanenza di Tonali

Dopo aver riscattato Fikayo Tomori dal Chelsea, ora il Milan è al lavoro per fare lo stesso con Sandro Tonali dal Brescia: come spiega l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, i dirigenti di via Aldo Rossi stanno trattando al ribasso la permanenza del giovane centrocampista, nella speranza di strapparlo al Brescia con uno sconto.