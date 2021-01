Il Milan ha sistemato centrocampo e attacco con Meité e Mandzukic e sta trattando con il Chelsea per il difensore Tomori. Ma non sono da escludere altri colpo. Un nome che piace, ad esempio, è quello di Junior Firpo, esterno mancino in uscita dal Barcellona. Insomma, un potenziale vice Theo: come riporta il Corriere ella Sera, Maldini sta parlando con i catalani, ma non sarà semplice.