CorSera - Milan, in caso di addio di Gigio l’obiettivo numero uno è Musso: l’Udinese chiede 25 mln

La priorità in casa rossonera resta il rinnovo di Gigio Donnarumma, ma la dirigenza milanista si sta iniziando a guardare intorno nel caso in cui la trattativa per il prolungamento dovesse fallire: come riferisce il Corriere della Sera, l'obiettivo numero uno del Milan è Juan Musso, portiere argentino classe 1994 per il quale l'Udinese chiede 25 milioni di euro.