CorSera - Milan-Inter, derby in vista per Milenkovic

L’Inter si inserisce nella corsa per Milenkovic. I nerazzurri stanno cercando di piazzare Skriniar e considerano il giocatore della Fiorentina il sostituto ideale dello slovacco. Come riporta il Corriere della Sera, si profila all’orizzonte un derby con il Milan. In attesa della sfida sul campo, in programma il 17 ottobre, il braccio di ferro è adesso sul mercato. Milenovic vorrebbe trasferirsi al Milan, ma le richieste di Commisso (40 milioni di euro) sono ritenute eccessive dai vertici rossoneri, che non intendono superare il muro dei 30 milioni. Maldini e Massara vogliono cedere Paquetà per finanziare il colpo, ma la strada è piuttosto in salita.