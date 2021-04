CorSera - Milan interessato a Ilicic, ma solo a certe cifre

Il Milan, fiducioso di conservare un posto in Champions, ha messo nel mirino Josip Ilicic. Come riporta il Corriere della Sera, lo sloveno, entrato in rotta di collisione con Gasperini, ha le ore contate a Bergamo. L’Atalanta sta bussando alla porta di diversi club, tra cui appunto il Milan. I rossoneri, soprattutto se non dovesse rinnovare Calhanoglu, sono interessati al giocatore, ma solo se l’esborso sarà contenuto (5 milioni?) considerando i suoi 33 anni.