Secondo quanto scrive il Corriere della Sera oggi in edicola, crescono i dubbi sull’approdo di Ralf Rangnick al Milan, nonostante sia il profilo perfetto per Gazidis. Secondo il Corriere risulta che da ambienti vicini alla proprietà non ci siano precontratti firmati con Rangnick e non esistono penali pronte a scattare, solo molti e approfonditi contatti.