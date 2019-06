Il PSG ha presentato la prima offerta per Gigio Donnarumma (20 milioni di euro più il cartellino di Areola), ma il Milan l'ha rifiutata: i rossoneri vorrebbero infatti solo soldi. Lo riporta il Corriere della Sera che spiega che il club di via Aldo Rossi vorrebbe promuovere Reina come titolare e far crescere Plizzari alle sue spalle.