CorSera - Milan, richiesta eccessiva del Cagliari per il prestito di Scuffet. Niente affondo rossonero nemmeno su Consigli

Il Milan è alla ricerca di un nuovo vice-Maignan visto il grave infortunio di Marco Sportiello che sarà costretto a rimanere ai box per qualche mese. Come secondo portiere, i rossoneri hanno fin da subito nel mirino Simone Scuffet, ma il Cagliari ha chiesto una cifra eccessiva per il prestito e così i dirigenti del Diavolo si stanno guardando intorno.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che tra i nomi accostati al Milan c'è anche quello di Andrea Consigli del Sassuolo, ma per ora il club di via Aldo Rossi non affonda nemmeno su di lui che ha intanto declinato la corte del Monza.