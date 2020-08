Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, che pone l’accento sulle strategie di mercato del Milan in vista della campagna acquisti estiva, i rossoneri dovrebbero chiudere a breve per Bakayoko. La trattativa con il Chelsea, infatti, sarebbe in fase avanzata: i vertici di via Aldo Rossi avrebbero proposto 20-22 milioni di euro per il cartellino del centrocampista francese.