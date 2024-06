CorSera - Milan, Zirkzee sarebbe un bel colpo anche mediatico

La scelta del Milan di affidare la panchina a Paulo Fonseca, che verrà annunciato ufficialmente domani mattina, è stata accolta con molta freddezza dalla tifoseria milanista che avrebbe preferito di gran lunga altri allenatori come Conte o De Zerbi. L'avventura del portoghese inizia quindi in salita, ma in suo soccorso può arrivare il mercato, con il Diavolo che cerca un grande attaccante dopo l'addio di Giroud.

Il nome in cima alla lista dei dirigenti rossoneri è sempre quello di Joshua Zirkzee: l'olandese del Bologna sarebbe un bel colpo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche mediatico visto che stiamo parlando di uno giocatore giovane tra i più interessanti in circolazione che ha talento e personalità. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che al Milan serviranno rinforzi in tutti i reparti per ridurre il gap con l'Inter.