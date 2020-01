CorSera - Olmo, in Croazia hanno sfruttato il brand Milan per scatenare un’asta

La Dinamo Zagabria sa che Dani Olmo non ha intenzione di rinnovare il contratto che scadrà il 30 giugno del 2021. Lo spagnolo chiede una vetrina al fine di mettersi in mostra in vista degli Europei e il Milan, che la scorsa estate attraverso Maldini lo contattò, è una piazza gradita, scrive Corriere.it a firma di Monica Colombo.

Nonostante Boban stimi molto il giocatore non sono state allacciate trattative. Con i paletti del Financial fair play da rispettare operazioni da 25 milioni non sono possibili senza preventive cessioni.

La sensazione diffusa a Casa Milan è che la Dinamo per scatenare un’asta in Europa abbia usato il brand rossonero. E il facile link fra Zvonimir Boban e il club croato dove il manager rossonero è nato calcisticamente.