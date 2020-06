CorSera - Rinnovo Gigio: le parti non vorrebbero prolungare i colloqui oltre settembre

Sono iniziati nei giorni scorsi i primi contatti tra il Milan e Mino Raiola per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma e questa settimana potrebbe anche andare in scena un incontro tra le parti per dare un'accelerata alla trattativa per il prolungamento del contratto del portiere che sade nel 2021. Sia in via Aldo Rossi che nell'entourage di Gigio non vorrebbero prolungare i colloqui oltre settembre. Lo riferisce il Corriere della Sera.