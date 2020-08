Corsport - Contratto Ibra: base fissa più ricchi bonus che potrebbero superare anche i 6 milioni

I dialoghi con il Milan sono continui e avvengono già da diverse settimane, il club di via Aldo Rossi ha proposto un’offerta con una base economica fissa, attorno ai 5 milioni di euro, e una serie di bonus facilmente raggiungibili, legati ai gol e alle presenze, più un altro ricco bonus in caso di piazzamento in Champions League - riporta il Corriere dello Sport - Un’offerta che potrebbe addirittura superare la richiesta dei 6 milioni di euro fissi che pretende Zlatan Ibrahimovic, se la squadra continuerà viaggiare sulla media punti del post lockdown, Ibra e compagni avranno diversi riconoscimenti economici in più.