CorSport - Hernandez, possibile adeguamento salariale in caso di Champions

Il Milan vuole blindare Theo Hernandez. Come riporta Il Corriere dello Sport, il terzino rossonero piace a mezza Europa e a fine stagione il suo agente potrebbe andare a colloquio con la dirigenza per discutere del rinnovo e di un adeguamento salariale. Il club lombardo, ovviamente, non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare uno dei suoi pilastri, acquistato nell'estate 2019 per circa 20 milioni dal Real Madrid, e vuole evitare di perderlo. Molto dipenderà dall'ingresso in Champions League: solo allora si delineeranno le strategie del Diavolo.