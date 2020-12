CorSport - Il Milan non molla Milenkovic: il serbo continua a rifiutare il rinnovo con la Fiorentina

Nonostante i tanti no ricevuti in estate dalla Fiorentina, il Milan non molla la presa per Nikola Milankovic: a gennaio, secondo il Corriere dello Sport, il club viola potrebbe valutare l'offerta dei rossoneri visto che il difensore serbo continua a rifiutare il rinnovo. Il suo agente Fali Ramadani potrebbe presto tornare alla carica per trasferire il suo assistito a Milano.