CorSport - Insigne, ancora distanza per il rinnovo col Napoli: il giocatore è stato accostato al Milan

C'è ancora distanza fra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo. Come riferito dal Corriere dello Sport, il contratto del numero dieci della nazionale è in scadenza a giugno 2022, con le parti che si dovrebbero incontrare successivamente alle vacanze del fantasista partenopeo. De Laurentiis vorrebbe abbassare il monte ingaggi mentre Insigne, visto anche il gran rendimento all'Europeo, punterebbe a mantenere l'ingaggio attuale di 5 milioni a stagione. La situazione rimane in stand-by con diversi club, tra cui il Milan, a cui Insigne era stato accostato giorni fa, che rimangono vigili sulla situazione.