CorSport - Jovic, ok al Milan per il rinnovo: sarà ancora rossonero

Il futuro di Luka Jovic sarà ancora al Milan: lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che l'attaccante serbo ha dato l’ok al suo entourage per il prolungamento con i rossoneri dopo alcuni giorni di riflessione. L'ex Fiorentina non era del tutto convinto di restare a Milanello, soprattutto dopo aver ricevuto diverse proposte dall'estero, ma alla fine ha deciso di prolungare con il Diavolo.

Arrivato in sordina l'ultimo giorno dello scorso calciomercato estivo, Luka Jovic si è dimostrato essere alla fine un'arma importante per il Milan e e per Stefano Pioli nella scorsa stagione: nell'annata 2023/24 l'attaccante serbo ha infatti collezionato in totale 30 presenze in tutte le competizioni con la maglia rossonera, mettendo a referto un assist e ben 9 gol, ovvero uno ogni 138'.