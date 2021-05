CorSport - Maignan, la Roma si inserisce nella corsa al portiere francese

Tra le società alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione figura anche la Roma. Secondo il Corriere dello Sport la società giallorossa, nelle ultime ore, avrebbe sondato il nome di Mike Maignan, talentuoso portiere del Lille classe 1995. L'estremo difensore francese, qualche settimana fa, è stato bloccato dal Milan in attesa della risoluzione riguardo la questione Donnarumma. In questo senso quindi non sono da escludere colpi di scena.