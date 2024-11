CorSport - Mercato Milan: Jovic in uscita, il Galatasaray ha effettuato più di un sondaggio per gennaio

vedi letture

Tra i giocatori che potrebbe lasciare il Milan durante la prossima finestra di mercato invernale a gennaio c'è Luka Jovic, attualmente ai box per la pubalgia che non gli permette di giocare da oltre un mese e mezzo e che già in estate era sulla lista dei vendibili. Sulle sue tracce c'è in particolare il Galatasaray che ha effettuato più di un sondaggio per gennaio. A riferirlo è l'edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Alla vigilia del match contro il Cagliari, Paulo Fonseca ha parlato così di Jovic: "Se Jovic è ancora dentro il progetto? Sta dentro il progetto. Il problema è che non sta bene fisicamente. Ha un problema che continua. Lui si è allenato in questi giorni ma con dolore. Oggi abbiamo provato, ha di nuovo questo dolore forte, lo limita. Non sarà con noi".