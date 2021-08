Non è del tutto sfumato il nome di Yacine Adli. Come riporta il Corriere dello Sport, il Bordeaux continua a chiedere oltre 10 milioni per il cartellino del centrocampista e l’ostacolo del prezzo può essere determinante nelle scelte societarie. Sarebbe un’opportunità da ultime ore di mercato qualora la società francese aprisse a una soluzione low cost.