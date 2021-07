CorSport - Milan, ancora viva la pista di Pessina per rinforzare il centrocampo

Rimane ancora aperta la pista che porta a Matteo Pessina. Come riferito dal Corriere dello Sport, il Milan starebbe pensando ad un ritorno del giocatore cresciuto nel vivaio rossonero ma oggi in forza all'Atalanta. L'ottimo rendimento ad Euro2020 sembra aver convinto ancor di più la dirigenza di Via Aldo Rossi, che punta a rinforzare il centrocampo con un giocatore giovane ma anche d'esperienza. Il Diavolo inoltre pagherebbe la metà il cartellino del classe '97.