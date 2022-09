CorSport - Milan, Bennacer è l'erede di Kessie. Club al lavoro per il rinnovo, si cerca la stretta finale

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'addio estivo di Frank Kessie sembrava aver lasciato una voragine nel centrocampo del Milan, che non aveva inserito calciatori con caratteristiche simili a quelle dell'ivoriano, in attesa di Aster Vranckx, il giovane arrivato sul gong di mercato ma per cui servirà tempo per vederlo inserito nei meccanismi della squadra di Pioli. Ma in questa prima fase di stagione, nella mediana rossonera sta brillando la stella di Ismael Bennacer, sempre più leader della squadra di Pioli dopo un finale della scorsa stagione in cui spesso si era accomodato in panchina. L'algerino ha raccolto in tutto e per tutto l'eredità di Kessie, accollandosi qualche compito in più in fase difensiva, proprio come faceva l'ivoriano.

Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, i dialoghi tra il club e l'entourage del giocatore per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 sarebbe ripartiti con forza. Il Milan vuole prolungare con l'algerino, con cui si era raggiunto un accordo di massima nella scorsa primavera, salvo poi un repentino cambio di idee degli agenti del centrocampista, che con il cambio societario in corso avevano alzato le proprie richieste. Ora i rossoneri spingono per l'accordo, sperando di raggiungere al più presto la stretta di mano per il rinnovo.