CorSport - Milan, Botman e Diallo piste complicate

Perde quota la pista Botman. Come riporta il Corriere dello Sport, il problema è solamente di natura economica. Il Lille, infatti, dopo aver ceduto Ikonè, non vuole perdere un altro giocatore fondamentale e chiede 30 milioni di euro per il cartellino del difensore olandese. È un affare complicato, dunque, così come Abdou Diallo, giocatore che il Paris Saint-Germain valuta intorno ai 25 milioni di euro, troppi per i rossoneri.