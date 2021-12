CorSport - Milan, c'è distanza con Kessie per il rinnovo: PSG e Tottenham in pressing

La distanza tra il Milan e Franck Kessie in sede di trattativa per il rinnovo di contratto attualmente in scadenza, in questo momento è incolmabile. Il giocatore chiede 8 milioni di euro all'anno per restare contro i 6 proposti dalla società. 2 milioni che non sono pochi a causa anche della politica sui contratti dei rossoneri, che hanno la sensazione che dietro ai continui rifiuti da parte dell'ivoriano cis siano proposte più allettanti in arrivo dall'estero. Paris Saint-Germain e Tottenham infatti lo seguono da tempo e in caso di rottura definitiva, proveranno ad ottenere gratuitamente il cartellino del centrocampista in partenza per la Coppa d'Africa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.