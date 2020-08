CorSport - Milan, Calabria in uscita: ci sono Bologna e Siviglia

Il Milan ha bisogno di sfoltire la rosa prima di investire sul mercato. Andrea Conti non ha molte richieste di mercato e chi busserà alla porta del Milan dovrà parlare solo di un eventuale prestito, come il Parma l'anno scorso. Discorso diverso per Davide Calabria, sul quale si sta muovendo qualche squadra italiana e straniera. Sinisa Mihajlovic fu molto importante per la crescita del giocatore e lo vorrebbe al Bologna, mentre in Spagna c’è sempre il Siviglia pronto ad inserirsi. Lo riporta Il Corriere dello Sport.