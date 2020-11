CorSport - Milan, due strade per confermare Diaz: il Real chiede 25 milioni

Nelle prossime settimane il Milan ha in programma di incontrare il Real Madrid per provare a introdurre un diritto di riscatto nell'accordo - per il momento fermo al prestito secco stipulato in estate - per Brahim Diaz. Per fare ciò, i rossoneri potrebbero proporre due strade: una è quella del rinnovo del prestito per un'altra stagione, l'altra quella dell'acquisto a titolo definitivo al termine di quella attualmente in corso. I Blancos, però, valutano il fantasista non meno di 25 milioni di euro e la società milanista, senza la certezza della partecipazione alla prossima Champions, non vuole impegnarsi in una spesa del genere. Al giocatore piacerebbe restare al Milan e da qui partirà la trattativa che difficilmente potrà risolversi in breve tempo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.