CorSport - Milan, due strade per Kaio Jorge: può arrivare subito se il Santos accetta un indennizzo

Il Milan prova ad anticipare la concorrenza per portare subito in Italia il giovane talento brasiliano Kaio Jorge. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, il giovane attaccante resta l'obiettivo principale per l'attacco rossonero. Maldini e Massara hanno già un accordo verbale con il giocatore e il suo entourage per un trasferimento a gennaio. Il Milan è forte di questo patto con il giocatore ma starebbe tentando di anticipare i tempi dell’operazione. Il Santos, in difficoltà economica, vorrebbe almeno 10 milioni, ma il prezzo è destinato a calare. Se il club bianconero accetterà 3-4 milioni, Kaio Jorge potrebbe arrivare subito a Milano, altrimenti il discorso è rimandato a gennaio.