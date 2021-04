CorSport - Milan, in estate caccia ad un nuovo centravanti: da Vlahovic e Belotti alle piste estere

Anche con il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, in estate il Milan cercherà sul mercato un altro attaccante: come riporta il Corriere dello Sport, il primo nome della lista è quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina, su cui ci sono anche la Roma e alcuni club inglesi. Al serbo piacerebbe molto giocare con il suo idolo Ibra, il problema è però il prezzo del cartellino visto che i viola chiedono più di 40 milioni di euro. Maldini e Massara stanno valutando per questo anche altre piste, come per esempio Belotti del Torino, Edouard del Celtic, Milik del Marsiglia e Boadu dell’ AZ Alkmaar.