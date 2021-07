CorSport - Milan, in settimana si proverà a chiudere per Giroud

Il Milan va di fretta e spera che il caso Olivier Giroud si possa sbloccare a breve: il club vorrebbe provare a chiudere l’affare in questa settimana, in modo da avere Giroud a disposizione entro metà luglio e consegnare a Stefano Pioli un attaccante titolare per le prime amichevoli estive. Secondo il Corriere dello Sport tanto dipenderà dal giocatore stesso, che dovrà forzare la mano per ottenere il via libera da Roman Abramovic, in virtù di una promessa fatta qualche settimana fa. Il Chelsea infatti aveva prolungato unilateralmente il contratto del francese con la promessa di liberarlo in caso di offerta arrivata dall’estero. Il Milan ha già l’accordo con il giocatore, ovvero un biennale a quasi 4 milioni di euro, bonus compresi, aiutato anche dal decreto crescita.